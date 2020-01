Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa: “Mi ha mandato in nomination quella lesbica”. Sui social scoppia la polemica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo quella per le frasi sessiste pronunciate da Salvo Veneziano (già squalificato ed espulso dalla Casa), c’è una nuova polemica che infiamma la casa del Grande Fratello Vip. Protagonista è Fernanda Lessa che si è lasciata scappare una frase ritenuta inaccettabile dal popolo della Rete. Tutto è accaduto subito dopo le nomination della terza puntata, quando finito il collegamento con lo studio di Canale 5 i coinquilini della casa più spiata d’Italia si sono ritrovati a commentare. E così la showgirl brasiliana non ha nascosto il suo fastidio per aver ricevuto due nomination, da Licia Nunez e Antonella Elia, apostrofando la prima come “la lesbica”, sia durante il confronto con Andrea Montovoli che poi anche mentre parlava con Michele Cucuzza. Il tutto incurante di essere davanti alle telecamere e dimenticando quanto successo solo poche ore prima con Salvo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Striscia : Secondo voi, chi è più indicato a condurre il #GFvip? Correte sul nostro sito per dircelo ????????????… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -