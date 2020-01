Frosinone-Pordenone, Serie B: formazioni, pronostici (Di venerdì 17 gennaio 2020) Frosinone-Pordenone, venerdì alle 21:00, è la prima partita del ventesimo turno di Serie B, il primo del girone di ritorno: probabili formazioni, pronostici e streaming. Frosinone – Pordenone venerdì ore 21:00 Nella partita di andata il Frosinone vinse 3-0 e si pensava per il Pordenone – visto il salto di categoria – fosse l’inizio di un campionato molto difficile. E invece la situazione si è capovolta, con il Pordenone che ha iniziato poi a vincere e a piazzarsi al secondo posto in classifica, mentre il Frosinone ha avuto parecchie difficoltà prima di riprendersi nel finale del girone di andata. Resta una differenza di ben sette punti in classifica, che la squadra allenata da Nesta proverà a ridurre in questo scontro diretto. Le ultime notizie sulle formazioni A parte Zampano, l’allenatore Nesta può fare affidamento su tutta la rosa e scegliere ... Leggi la notizia su ilveggente

