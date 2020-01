Come le Sardine hanno fregato Salvini sulla piazza di Bibbiano (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’era una volta un Capitano che voleva chiudere la sua campagna elettorale per l’Emilia-Romagna a Bibbiano. La Lega aveva preannunciato il suo comizio di chiusura per giovedì prossimo 23 gennaio, presenti sul palco Matteo Salvini e persino (in via eccezionale, non vi ci abituate eh?) la candidata presidente Lucia Borgonzoni. Ma poi è arrivata la sorpresona. Come le Sardine hanno fregato Salvini sulla piazza di Bibbiano I leghisti organizzatori hanno scoperto che quello spazio era stato già richiesto dalle Sardine con un modulo depositato due settimane prima in prefettura e firmato addirittura da Mattia Santori. Colpo di scena, amisci! Così piazza della Repubblica in quel di Bibbiano, luogo simbolo della strumentalizzazione politica di un gravissimo caso di cronaca che coinvolge minori, sarebbe stata utilizzata proprio Come strumento dello sciacallaggio per fini elettorali. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

