Barbara Alberti al vetriolo su un altro concorrente: “Ha la faccia da assassino” [VIDEO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si riscaldano gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e gli inquilini iniziano ad esprimere i propri pareri sulle vicende accadute. Barbara Alberti dice la sua e in maniera piuttosto dura, accusa un altro concorrente del Gf Vip. Durante una chiacchierata con Rita Rusic infatti la scrittrice, senza particolari remore, afferma, riferendosi ad un coinquilino specifico: “Ha la faccia da assassino“. Le affermazioni fanno riferimento alla vicenda che ha visto la squalifica di Salvo Veneziano dal programma dopo le sue dichiarazioni fortemente sessiste nei confronti di Elisa De Panicis (ndr,). Barbara Alberti ha commentato con gli altri inquilini l’accaduto, giudicando negativamente l’atteggiamento degli altri inquilini che ridevano alle parole del pizzaiolo siciliano. Le accuse di Barbara Alberti a Pasquale Laricchia Durante la serata ... Leggi la notizia su velvetgossip

