Arsenal: quali sono le difficoltà di Pepe (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo stile tattico dell'Arsenal di Arteta sembra diverso dalle caratteristiche di Pepe. L'ex Lille sta infatti faticando Al Lille, Pepe si era affermato come uno dei migliori giocatori della Ligue 1. Tuttavia, giocava in una squadra essenzialmente contropiedista, in spazi larghi. Con Arteta, oggi l'Arsenal ricerca un calcio di possesso e di combinazioni sul breve, in cui si attacca sullo stretto. Uno stile offensivo elaborato, in cui Pepe è in difficoltà. Un esempio nella slide sopra: Pepe è solito dare ampiezza a destra all'Arsenal, con Maitland-Niles (il terzino) che resta più bloccato. Con Ozil vicino, deve dialogare in spazi stretti, cosa in cui ancora deve migliorare. Vedremo come si integrerà nel sistema di Arteta.

