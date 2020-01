Arisa: età, malattia, fidanzato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Potrebbe esserci Arisa dietro il personaggio del Barboncino, uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato, il nuovo show condotto da Milly Carlucci in onda per quattro settimane su Rai1. Conosciamola meglio.Nata a Genova il 20 agosto del 1982 come Rosalba Pippa, vive a Pignola in provincia di Potenza lavorando come estetista. La sua carriera inizia quando partecipa a Sanremolab, dopo il quale riesce ad approdare al Festival di Sanremo nel 2009, vincendo con il brano Sincerità al primo colpo.Arisa: età, malattia, fidanzato 17 gennaio 2020 06:11. Leggi la notizia su blogo

Arisa età Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arisa età