Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 17 gennaio 2020 | Trono classico o over? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni oggi 17 gennaio Trono classico o over? Torna l’appuntamento con il Trono classico di Uomini e Donne. Quest’ultima puntata settimanale chiude il programma della De Filippi, il dating show più seguito dal pubblico di Canale 5 e che vede sedere sul Trono rosso alcuni volti che hanno animato non soltanto il pubblico in studio, ma anche quello da casa, tra scelte infelici ed esterne turbolente. Di seguito, vediamo quali sono le Anticipazioni della puntata di questo venerdì 17 gennaio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45. Uomini e Donne Anticipazioni puntata del 17 gennaio 2020, cosa succede Secondo le Anticipazioni di oggi, a Uomini e Donne si tornerà a parlare di Giulio Raselli. Il tronista è ormai vicinissimo alla scelta, dato che abbiamo appurato già nella puntata di ieri. Questo per lui sarà un giorno molto ... Leggi la notizia su tpi

