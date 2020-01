Whirlpool, nuova protesta: operai bloccano autostrada (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – nuova manifestazione di protesta da parte degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che hanno bloccato l’autostrada A3 all’altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio. I lavoratori hanno cominciato il corteo a seguito dell’assemblea in fabbrica, dirigendosi verso l’autostrada attraverso via Argine. A motivare l’ennesima protesta sono le notizie poco rassicuranti che arrivano da parte di Whirlpool. La multinazionale USA avrebbe infatti comunicato all’Autorità di Borsa, lo scorso ottobre, la volontà di chiudere definitivamente la produzione nel sito campano entro la fine di quest’anno. Ed intanto la cassa integrazione degli operai, circa 450, sta per scadere. “Si torna a far cresce la tensione su una vertenza lavorativa lontana dalle conclusioni. Non c’è nessuna ... Leggi la notizia su anteprima24

vluccio : RT @Giul_Granato: La #whirlpool è sparita dai radar dei #media. E, stando al @mattinodinapoli, anche da quelli di politica e governo. Il #3… - zannelunghe : RT @Giul_Granato: La #whirlpool è sparita dai radar dei #media. E, stando al @mattinodinapoli, anche da quelli di politica e governo. Il #3… - PatriziaF68 : RT @Giul_Granato: La #whirlpool è sparita dai radar dei #media. E, stando al @mattinodinapoli, anche da quelli di politica e governo. Il #3… -