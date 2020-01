“Voglio Tornare a Casa, Papà Vieni a Prendermi”, il Messaggio di Niccolò Morto Dopo La Caduta dalla Sedia a Rotelle (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alcune volte una semplice caduta può nascondere gravi insidie. Spesso un piccolo infortunio viene preso sottogamba e le conseguenze possono essere veramente gravi. Sembrava una caduta di poco conto quella di Niccolò, ragazzo di 21 anni, invece si è consumata una vera e propria tragedia. Ci troviamo a Firenze, più precisamente a piazza Brunelleschi. Qui Niccolò sta passeggiando con la sua carrozzina. Purtroppo però le sue ruote si sono bloccate su un dislivello, provocando dunque la caduta del ragazzo. L’impatto al suolo è brusco: viene contusa la testa ed il braccio. Lo studente di lettere viene dunque trasportato all’Ospedale di Santa Maria Nuova ma, a prima vista, non sembra nulla di grave. Un testimone racconta: «Le ruote si sono bloccate per il dislivello di 10 centimetri che c’è tra una pietra e l’altra e Niccolò è stato catapultato a terra. Sembrava stare bene. Interagiva, diceva ... Leggi la notizia su youreduaction

