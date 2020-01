Udinese, Gotti: «Barak merita 9 per l’impegno» – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il tecnico dell’Udinese Gotti ha elogiato la prestazione di Barak in Coppa Italia contro la Juventus – VIDEO L’Udinese è uscita sconfitta dall’Allianz Stadium contro la Juventus, perdendo la possibilità di approdare ai quarti di finale di Coppa Italia. Un risultato netto, il 4-0, ma che non nasconde alcuni lati positivi della prestazione dei friulani. Lo sa benissimo il tecnico Luca Gotti, che in conferenza stampa ha elogiato le qualità di Antonin Barak: «Arrivava da un lungo stop, si merita 9 per l’impegno». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BeppeMarottaMa1 : @dondiegotheone @Udinese_1896 @Gazzetta_it Gotti umiliato - infoitsport : Udinese, Gotti: 'Risultato non bello, ma atteggiamento giusto' - salvione : Udinese, Gotti: 'L'atteggiamento non mi è dispiaciuto' -