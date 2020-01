Stupra e uccide una bimba: pestato e bruciato vivo dalla folla (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una fine ingiusta, persino per chi ha commesso il più atroce dei delitti. Ma si sa, un paese civile si vede da come si comporta in casi come questo: se rispetta il diritto ad un processo equo e giusto o se invece si elegge giudice, boia e carnefice. Ma partiamo con ordine perché questa è una dia quelle storie che è dura come il marmo. Siamo nel piccolo villaggio di Cacahoatan nello stato di Chiapas, in Messico. Il presunto pedofilo, il cui nome è Alfredo Roblero, è stato picchiato prima di essere cosparso di carburante e dato alle fiamme. Le immagini del linciaggio sono state riprese da alcuni testimoni oculari e condivise centinaia di volte sul web. L’uomo era stata accusato di aver violentato e ammazzato la bambina, Jarid, di cui ne era stata denunciata la scomparsa lo scorso giovedì 9 gennaio prima che il suo corpo venisse ritrovato cadavere sul ciglio di una strada circa 24 ore più ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

lucacampitello1 : Stupra e uccide una bambina di 6 anni: accerchiato dalla folla, viene linciato e bruciato vivo - lucacampitello : Stupra e uccide una bambina di 6 anni: accerchiato dalla folla, viene linciato e bruciato vivo - zazoomblog : Stupra e uccide una bambina di 6 anni: accerchiato dalla folla viene linciato e bruciato vivo - #Stupra #uccide… -