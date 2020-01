Storia del capodanno cinese: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 16 gennaio 2020) Storia del capodanno cinese: tutto quello che c’è da sapere Storia del capodanno cinese: tra mitologia, tradizioni e svolgimento della festività, ecco come nasce e come si festeggia questo evento. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Storia del capodanno cinese: cos’è Il capodanno cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera o capodanno lunare, è una delle feste più importanti, più belle e più sentite della cultura asiatica e celebra l’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese. Ma dietro questo evento c’è una lunga Storia alle spalle con una leggenda che viene raccontata tutt’oggi. LEGGI ANCHE: capodanno cinese a Milano: il 25 gennaio si festeggia l’anno del topo La leggenda del mostro Nian Secondo la mitologia cinese, la festa del capodanno risale ad un’antica leggenda che parla di un mostro che viveva in Cina. Il ... Leggi la notizia su termometropolitico

borghi_claudio : Dal BastaEuro tour di SEI anni fa. Da Treviso, la storia dei Benetton e del perchè hanno comprato le autostrade. Ci… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #15gennaio 1929 nasce Martin Luther #King, leader del movimento per i diritti civili.… - _Carabinieri_ : I protagonisti della nostra storia sono due grifoni che giorni fa vengono rinvenuti sofferenti a L’Aquila dai… -