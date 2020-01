Nuovo digitale terrestre, televisore da sostituire? Te lo dicono i canali test (Di giovedì 16 gennaio 2020) televisore (Foto di Mohamed Hassan / Pixabay) A partire da luglio 2022 entrerà in funzione il Nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre, Dvb-T2 Hevc, che sostituirà completamente l’attuale sistema Dvb-T1 attivo. Per ricevere il segnale, in molti casi bisognerà sostituire il televisore o acquistare un decoder, e per questa transizione è già disponibile dallo scorso novembre il bonus per l’acquisto dei nuovi dispositivi. Ma come fare per sapere se il televisore è da cambiare o meno? Tra il 16 e il 17 gennaio verranno lanciati i canali test, che serviranno per capire se il nostro apparecchio è in grado di ricevere il Nuovo segnale oppure se è necessario cambiarlo o acquistare un decoder esterno. Prima di tutto bisognerà risintonizzare il proprio televisore, così da poter ricevere tutte le nuove frequenze. Il primo canale test è già attivo al numero 200, e sullo schermo dovrebbe ... Leggi la notizia su wired

