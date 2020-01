Nebbia e smog a Belgrado e Sarajevo, disagi negli aeroporti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Anche oggi una fitta Nebbia ha creato problemi all’aeroporto di Belgrado, con numerosi voli in arrivo e in partenza o cancellati o dirottati su altri scali della regione, in particolare Dubrovnik, sulla costa dalmata croata. La Nebbia, che grava sulla capitale e su buona parte della Serbia da alcuni giorni, appesantisce ulteriormente il forte inquinamento dell’aria e ostacola non poco la circolazione stradale. In tanti girano per strada con mascherine anti-smog. Situazione analoga anche a Sarajevo, la capitale bosniaca, il cui aeroporto ha subito forti perturbazioni nei voli.L'articolo Nebbia e smog a Belgrado e Sarajevo, disagi negli aeroporti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

