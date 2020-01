Mediaset Extra visibile sul canale 55, dal 20 gennaio 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mediaset Extra, il canale televisivo Mediaset che, attualmente, sta trasmettendo una diretta quasi integrale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, a partire dal 20 gennaio 2020, sarà disponibile unicamente sul canale 55 del digitale terrestre.In questo momento, infatti, Mediaset Extra è disponibile sia sul canale 34 che sul canale 55, con la denominazione Mediaset Extra 2 (prima del GF Vip 4, Mediaset Extra 2 trasmetteva in simulcast, nelle ore diurne, con il canale principale e aveva una programmazione differente durante la notte) ma, in questi giorni sul canale 34, campeggia in sovrimpressione, l'avviso che ricorda ai telespettatori che, sempre a partire dal 20 gennaio prossimo, avrà inizio la programmazione di Cine34, il nuovo canale Mediaset che sarà interamente dedicato al cinema italiano.Mediaset Extra visibile sul canale 55, dal 20 gennaio 2020 ... Leggi la notizia su blogo

