Mafia: processo trattativa, Ingroia 'per sentenza fatto c'è ma non lo ha commesso Mannino' (Di giovedì 16 gennaio 2020) Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - “Le motivazioni con le quali la Prima Sezione della Corte d’Appello di Palermo ha assolto Calogero Mannino confermano ciò che già diceva il dispositivo: Mannino non ha commesso il fatto di reato. Quindi, significa che nessuna decisione è stata presa sul fatto di reato, Leggi la notizia su liberoquotidiano

Tg3web : #Foggia Ancora un attentato con esplosivo, l’ennesimo nelle ultime settimane. Un ordigno è scoppiato davanti a un c… - zazoomnews : Mafia: processo trattativa Ingroia ‘per sentenza fatto c’è ma non lo ha commesso Mannino’ - #Mafia: #processo… - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Processo Stato-mafia, Leoluca Bagarella morde agente prima dell’udienza -