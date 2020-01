LIVE Maccabi-Olimpia Milano 31-32, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: milanesi avanti all’intervallo in una partita dominata dalle difese (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:58 Milano avanti dunque all’intervallo, nonostante le 8 palle perse. Molti liberi sbagliati da ambo le parti: 4/10 per gli israeliani e 5/11 per le scarpette rosse. Wilbekin, Dorsey e Acy a quota 5 punti per i padroni di casa; per l’Armani 7 di un ottimo Della Valle e 6 di Nedovic (tutti nei primi minuto di gioco). Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa. Rodriguez e Hunter non riescono a trovare la via del canestro e termina il secondo quarto. 31-32 Ultimo minuto di gioco nel secondo quarto che si apre con la tripla di Acy. 0/2 per l’argentino. Scola fermato fallosamente sulla transizione 4vs1 milanese. Poteva ottenere sicuramente l’Olimpia da questa situazione. 28-32 RODRIGUEZ!!! Spara la tripla in faccia al lungo gialloblù! 28-29 Avdija riceve da sotto dal rimbalzo offensivo di Reynolds e segna ... Leggi la notizia su oasport

