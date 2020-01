Il Tasso, le Sardine e il Salvini smascherato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ore 8.15. Il sole, basso oltre i vetri dell’aula, illumina i volti ancora stropicciati dei ragazzi. Commento la vittoria dell’Inter in Coppa Italia. Qualche scambio di battute con i giovanissimi tifosi juventini. Appello. Tutti presenti.Lezione di letteratura italiana. Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. La morte di Clorinda, uno dei passi più struggenti del poema. Tancredi, cavaliere crociato sospeso tra amore e dovere, incontra fuori dalle mura della Città Santa un combattente saraceno. Lo segue, lo sfida a duello e lo trafigge con la spada. Solo al momento di sollevare l’elmo dell’avversario morente, scopre la terribile verità: è Clorinda, valorosa guerriera musulmana, che indossava un’armatura non sua. È la nemica, ma lui la ama.È un meccanismo narrativo frequente in Tasso. L’eroe, ignaro di ciò ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il Tasso, le Sardine e il Salvini smascherato -