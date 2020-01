False cittadinanze, sequestri e perquisizioni in Abruzzo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pescara - La guardia di finanza di Chieti indaga su un maxi giro di cittadinanze False rilasciate a decine di sudamericani. È questa l’ipotesi investigativa che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di otto persone che farebbero parte di un’organizzazione criminale: attualmente sono accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso in atto pubblico. All’alba di ieri, su ordine del sostituto procuratore Lucia Anna Campo, sono scattati sequestri e perquisizioni. Numerosa documentazione è stata acquisita anche in alcuni Comuni delle province di Chieti, Pescara e Teramo. La presenza delle fiamme gialle, ad esempio, non è passata inosservata all’interno del municipio di San Giovanni Teatino. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

