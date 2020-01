Eriksen Giroud, blitz di Ausilio positivo: passi in avanti per i due colpi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il blitz di Piero Ausilio in Inghilterra ha dato risultati positivi: sia Christian Eriksen che Olivier Giroud sono vicini all’Inter Grande passo in avanti per portare Christian Eriksen e Olivier Giroud all’Inter. Ne è certa La Gazzetta dello Sport, che racconta come il blitz di Ausilio in Inghilterra sia stato più che positivo. Per il danese Beppe Marotta e il d.s. nerazzurro hanno dato l’ordine agli intermediari di alzare l’offerta a 15 milioni di euro, con un’ulteriore fetta di bonus. È una mossa che appare decisiva in questo braccio di ferro a suon di milioni. Ieri Martin Schoots, l’agente di Eriksen, ha incontrato Ausilio per un proficuo punto della situazione. C’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, nonostante il Tottenham fatichi ad abbassare il prezzo. Sul fronte-Giroud tutto avviene a passi lenti ma positivi. I nerazzurri sono fermi a quota 5 milioni, ... Leggi la notizia su calcionews24

