Ascolti GF Vip: Alfonso Signorini risale senza Milly Carlucci (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, Ascolti terza puntata: forte crescita per Alfonso Signorini senza Milly Carlucci È andata in onda ieri, mercoledì 15 gennaio, la terza puntata del Grande Fratello Vip 4 e questi sono stati gli Ascolti per Alfonso Signorini: 3.402.000 telespettatori e il 20.20% di share. Una forte risalita rispetto a tre giorni prima, quando si è scontrato con Il cantante mascherato di Milly Carlucci e crollò a 2,9 milioni di telespettatori e il 16,8%. Insomma, con una puntata ricca di polemiche e di argomenti, Alfonso è risalito agli Ascolti della prima puntata di questa quarta edizione del GF Vip. C’è da dire, ad onor del vero, che il reality di Canale 5 ha approfittato della Coppa Italia su Rai 1 ed è potuto volare in solitaria per oltre due ore. I risultati, comunque, sono arrivati e “il padre di tutti i reality” ha superato di nuovo la soglia del 20%. Tra ... Leggi la notizia su lanostratv

