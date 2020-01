Ancora un attentato a Foggia, bomba davanti a centro anziani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ancora un attentato dinamitardo a Foggia, dove un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere all'alba di oggi in via Acquaviva davanti alla sede del "Il Sorriso di Stefano", un centro polivalente per anziani. La bomba ha danneggiato l'ingresso a piano terra della struttura e ad alcune auto parcheggiate nella zona. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del fuoco e agenti della polizia. Leggi la notizia su agi

Ettore_Rosato : Solidarietà e vicinanza a #JuanGuaido’. La notizia dell’attentato, fortunatamente fallito, di cui è stato fatto ogg… - News24Italy : #Ancora un attentato a Foggia, bomba davanti a centro anziani - ernestocaprari : RT @Ettore_Rosato: Solidarietà e vicinanza a #JuanGuaido’. La notizia dell’attentato, fortunatamente fallito, di cui è stato fatto oggetto,… -