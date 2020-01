Va in vacanza una settimana e lascia la bambina di tre anni da sola a casa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una giovane mamma russa, Maria Plenkina, di 21 anni ha fatto una cosa orribile: è partita in vacanza per una settimana con l’amica e ha lasciato a casa da sola la sua bambina di tre anni. La mamma, evidentemente immaginando che se l’avesse raccontato in giro sarebbe stata criticata e condannata, non ha detto a nessuno ciò che aveva fatto: non l’ha detto al papà della bambina, non l’ha detto a sua mamma, la nonna della piccola e non l’ha detto neppure all’amica con cui era partita. Dopo che è trascorsa la settimana di vacanza ed è tornata a casa ha trovato la sua bambina, che era morta, riversa sul pavimento. La bambina era morta di fame e nel suo piccolo stomaco c’era anche del detersivo in polvere che , evidentemente, la bimba aveva ingerito per la fame. La nonna della piccola, Irina Plenkina, 47 anni ha detto così: “Ha mentito a tutti. Non avrei mai pensato che Maria ... Leggi la notizia su baritalianews

chi_prima : @392_ancellotti @vatuttobene58 @matteosalvinimi Non è un problema che una persona si diverta in vacanza. Ma è ridic… - 392_ancellotti : @vatuttobene58 @matteosalvinimi Per lei è una vergogna che una persona in vacanza si diverta? Chi è lei il papa? Ma siamo nel medioevo? - Ladyroses_12 : @sabrymarra83 Con la vincita della causa andremo in una bella vacanza che tutti travel influencer c'e spicciano casa -