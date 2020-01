Un ponte per ricordare Gaia e Camilla: la proposta degli abitanti di Corso Francia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un ponte per ricordare Gaia e Camilla, le 16enni che hanno perso la vita nell’incidente di Corso Francia. È questa la proposta che 91 abitanti della zona fanno al Campidoglio: tra loro c’è anche Gabriella Saracino, mamma di Gaia von Freymann (anche se l’iniziativa della raccolta di firme non parte da lei). Tutto è nato grazie alla rubrica “Una città, mille domande” del Corriere della Sera, che oggi scrive:L’idea ha trovato un’immediata condivisione in un gran numero di abitanti nostri lettori: “Abbiamo letto giorni fa, sulla rubrica ‘Una città, mille domande’, la proposta di Ilaria Pantanella di un passaggio pedonale sopraelevato su Corso Francia. Sarebbe l’unica vera risposta, seppur tragicamente tardiva, alla morte di Gaia e Camilla. Senza entrare nel merito della dinamica ... Leggi la notizia su huffingtonpost

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, non solo #Begovic per il dopo-#Reina ?? - LaCiuraRaffaele : RT @OGiannino: Se Pd firma resa a 5S e venerdì revoca concessione ASPI senza valutare maxicontenzioso conseguente, crisi Atlantia sui merca… - l_angiolini : RT @OGiannino: Se Pd firma resa a 5S e venerdì revoca concessione ASPI senza valutare maxicontenzioso conseguente, crisi Atlantia sui merca… -