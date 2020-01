Salute, Amatruda: parte la petizione per il centro procreazione a Salerno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Per far nascere i sogni, a Salerno si rilanci il centro per la procreazione medicalmente assistita. Ci sono diritti alla genitorialità che vanno tutelati”. Lo dice il giornalista Gaetano Amatruda che, con l’Associazione Andare Avanti, ha lanciato una petizione per rilanciare la struttura presso l’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno. E sono già centinaia i giornalisti, esponenti bipartisan della politica, personaggi dello spettacolo e professionisti che hanno aderito. Sostenitori estranei alla polemica politica, in campo solo per trovare soluzioni. Fra i firmatari Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, Luigi Manzi, sindaco di Scala, Carmine Pagano, Sindaco di Roccapiemonte e Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina ed esponente di punta di Fdi, l’ex senatore Andrea De Simone, il consigliere provinciale Roberto Celano, l’attrice Carola ... Leggi la notizia su anteprima24

Salute Amatruda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salute Amatruda