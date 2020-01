“Non c’è chiarezza, noi non ci alleniamo!”, dura presa di posizione di una squadra di calcio [NOME E DETTAGLI] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mancano i rimborsi da novembre e la società non si è fatta sentire. Per questo motivo, i calciatori del Savona – compagine che milita nel campionato di Serie D – hanno deciso di scioperare, non allenandosi. E adesso aspettano il confronto con la dirigenza in programma domani per decidere come muoversi e se proseguire la protesta. Nel mirino la mancata chiarezza della società. La situazione è resa ancora più complicata dalla scadenza del 31 gennaio quando dovranno essere versati 150 mila euro per procedere alla ricapitalizzazione.L'articolo “Non c’è chiarezza, noi non ci alleniamo!”, dura presa di posizione di una squadra di calcio NOME E DETTAGLI CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

