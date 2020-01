Morto a 51 anni Stan Kirsch, star della serie tv Highlander e attore in Friends (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’attore Stan Kirsch, principalmente noto per il suo ruolo di Richie Ryan nella serie tv Highlander (spin-off del film Highlander – L’ultimo immortale con Christopher Lambert), è Morto a 51 anni. Secondo TMZ il corpo di Kirsch è stato scoperto nel fine settimana da sua moglie, Kristyn Green. Si tratterebbe di suicidio: Kirsch si sarebbe impiccato. Stan Kirsch, in Highlander Kirsch ha recitato nella serie tv Highlander dal suo lancio nel 1992 fino alla quinta stagione quando ha lasciato la serie, per poi tornare in occasione del finale la stagione successiva. Nel telefilm interpretava Richie, fedele compagno del protagonista Duncan MacLeod. Stan Kirsch in Friends Ulteriori sue partecipazioni televisive sono state in General Hospital, JAG, Family Law e Friends dove aveva recitato un cameo come giovane amante di Monica nel corso della prima stagione. Negli ultimi anni, ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Agenzia_Ansa : Marco #Pantani, il #Pirata, oggi avrebbe compiuto 50 anni. La parabola di uno dei più grandi campioni di ciclismo t… - Corriere : È morto il giornalista Giampaolo Pansa, aveva 84 anni - robertosaviano : Ani Guibahi Laurent Barthélémy è il nome del ragazzino trovato morto mercoledì a Parigi nel carrello di atterraggio… -