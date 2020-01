Mohamed Barbri, chi è: età, carriera e vita privata del marito di Samira El Attar (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Conosciamo meglio la storia di Mohamed Barbri: tutte le curiosità sul marito di Samira El Attar, arrestato a Madrid nelle ultime ore Mohamed Barbri, marocchino di 40 anni, è il marito di Samira El Attar, scomparsa il 21 ottobre scorso. L’uomo è stato arrestato a Madrid dopo che era stato indagato per l’omicidio e occultamento … L'articolo Mohamed Barbri, chi è: età, carriera e vita privata del marito di Samira El Attar è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

