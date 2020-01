Mitigazione del rischio idrogeologico: pioggia di euro per il comune di Dugenta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDugenta (Bn) – La Regione Campania ha approvato il nuovo Piano di finanziamento per la difesa del suolo, stanziando 110 milioni per i Comuni campani per opere di Mitigazione del rischio idrogeologico per le diverse categorie di dissesto (frane, alluvioni, erosione costiera). Lo stanziamento consente di coprire più di 80 interventi di Mitigazione del rischio idrogeologico in tutte le province. Tra i 14 Comuni beneficiari della provincia di Benevento c’è anche il comune di Dugenta che ha presentato un progetto per i Lavori di riduzione del rischio idraulico del torrente San Giorgio mediante realizzazione di aree di laminazione ed opere di rinaturalizzazione a monte dell’abitato di Dugenta (BN) dell’importo complessivo di 10 milioni di euro, suddiviso in due lotti; in questa fase la Regione Campania ha finanziato il primo stralcio del primo lotto, ... Leggi la notizia su anteprima24

