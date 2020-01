Meghan Markle rompe il silenzio dopo il vertice di Harry con il principe Carlo e la regina Elisabetta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I tabloid in Inghilterra sono impazziti appena hanno saputo che all’ormai famoso summit di Sandringham, per decidere le sorti di Harry e Meghan che hanno deciso di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale, era assente proprio l’ex attrice. Si dice che sia stata la regina stessa a non volerla. Niente di più falso. Con un comunicato secco diramato dai duchi di Sussex (per ora Harry e Meghan continuano a fregiarsi del titolo) viene dissipato qualsiasi dubbio: “I Sussex hanno deciso che non era necessaria la presenza di Meghan Markle”. Quindi non c’è stato nessun veto posto dai partecipanti al vertice composto dalla regina, Carlo e il figlio William, oltre a Harry naturalmente. Si spiega anche in questo modo l’assenza della moglie di William, Kate che invece proprio quel giorno sì è occupata dei figli a casa. I giornali di gossip maliziosamente hanno sottolineato come in realtà ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FloNex91 : La mia risposta a Credi che il principe Harry si sia fatto manipolare da Meghan Markle? - WTrumpy : RT @VittorioDeSant7: PUÒ SOLO TORNARE A FARE LA POPOLANA, È LA ARRAMPICATRICE SOCIALE Meghan Markle, dopo il divorzio dai Royals vorrebbe… - TutteLeNotizie : Meghan Markle rompe il silenzio dopo il vertice di Harry con il principe Carlo e la regina… -