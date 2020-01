La versione web di Google Duo funziona anche senza un numero telefonico associato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grazie a un aggiornamento rilasciata senza troppi proclami, la versione Web di Google Duo è ora in grado di funzionare senza abbinamento a un numero di telefono. L'articolo La versione web di Google Duo funziona anche senza un numero telefonico associato proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

lucarallo : RT @tosochris: Post da pc su #Instagram in fase di test per pochi ma, a breve, rollout per tutti gli utenti con l'implementazione nella ver… - FlashAndrea : RT @tosochris: Post da pc su #Instagram in fase di test per pochi ma, a breve, rollout per tutti gli utenti con l'implementazione nella ver… - CittadinidiTwtt : RT @tosochris: Post da pc su #Instagram in fase di test per pochi ma, a breve, rollout per tutti gli utenti con l'implementazione nella ver… -