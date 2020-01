Incendi in Australia, l’eurodeputata M5s Evi: “Punire con sanzioni chi non rispetta obiettivi di sostenibilità” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Gli Incendi che da settembre stanno devastando l’Australia riportano un bilancio drammatico e inaccettabile. Nel trattato di libero scambio in corso di negoziazione con l’Australia devono essere inseriti obiettivi di sostenibilità e norme di protezione dell’ambiente nel capitolo di sviluppo sostenibile. La Commissione europea deve supportare questi obiettivi anche tramite sanzioni in caso di mancato rispetto“. Lo ha detto l’eurodeputata del Movimento 5 stelle Eleonora Evi, durante la seduta a Strasburgo “Siamo davanti all’ennesimo tassello che si aggiunge alla sempre crescente lista di eventi meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici. Eppure, persino davanti a morte e distruzione, il Primo ministro Australiano non solo ha risposto in maniera tardiva agli Incendi ma ha anche dichiarato che il suo governo conservatore non rafforzerà le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

