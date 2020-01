C’è un’Italia “buy” e non “sell”, con imprese che crescono e costruiscono un futuro migliore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “L’Italia è un buy, non un sell”. Un paese da comprare, su cui investire, cioè. E non un paese da vendere, da abbandonare per sfiducia sul suo rendimento. Francesco Daveri e Gianmario Verona usano il linguaggio degli investitori di Borsa per parlare delle prospettive dell’economia italiana, sostenendo, in sintesi, che nonostante tutto, ci si più ancora fidare dell’Italia.Nonostante la fragilità di una crescita economica inchiodata sullo “zero virgola”, visto che le nostre esportazioni, comunque, vanno bene. E nonostante la crescita del debito pubblico, dato che riusciamo sempre a non essere, anche in tempi di crisi, debitori morosi. Daveri e Verona sono economisti autorevoli, direttore del Master in Business Administration della Sda Bocconi il primo, Rettore della Bocconi il secondo. E hanno affidato alle pagine ... Leggi la notizia su huffingtonpost

