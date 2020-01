Amazon, Richard Madden e Pryanka Chopra nella serie “Citadel” dei fratelli Russo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo Avengers: Endgame si alza finalmente il sipario sull’interessante progetto seriale firmato Joe ed Anthony Russo, che dirigeranno per Amazon la serie Citadel. Il progetto sarà una sorta di multiserie di spionaggio e azione ambientata in varie parti del mondo: le location annunciate per le riprese oltre agli Stati Uniti comprendono Italia, Messico e India che avrà come sceneggiatori e produttori esecutivi Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner, e Scott Rosenberg. La serie italiana sarà prodotta in collaborazione con Cattleya (Gomorra). Le produzioni saranno slegate tra loro con dei show indipendenti, il che rende ancora più intrigante l’operazione produttiva di Amazon, che a distanza di poche ore annuncia altri protagonisti oltre a quelli per Il Signore degli Anelli. Secondo quanto riporta Variety, i fratelli Russo dirigeranno verosimilmente alcuni degli episodi della ... Leggi la notizia su giornalettismo

giornalettismo : Sarà questo il mix vincente per #Citadel? Da #RichardMadden a #PryankaChopra, il cast della nuova serie #Amazon - NerdPool_IT : Dopo le notizie su 'Il Signore degli Anelli', sempre per Amazon eccone altre su 'Citadel'. - sonocoseserie : Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden star della serie di Amazon creata dai fratelli Russo -