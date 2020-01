Sanremo, ipotesi Elisabetta Gregoraci per la conduzione de L’Altro Festival (Di martedì 14 gennaio 2020) Anche Elisabetta Gregoraci potrebbe figurare nel già ricchissimo cast della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo un’indiscrezione di Blogo, il direttore artistico Amadeus avrebbe pensato ad un ruolo particolare per il celebre volto Rai. Alla showgirl, infatti, potrebbe essere affidata la conduzione de L’Altro Festival, che chiuderà le serate della kermesse musicale. In attesa di ufficialità, la Gregoraci potrebbe così affiancare Nicola Savino in questa nuova avventura professionale. Elisabetta Gregoraci a L’Altro Festival? Manca meno di un mese alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e nuovi tasselli si stanno pian pian aggiungendo ad un cast che si preannuncia ricco e sorprendente. Dopo aver annunciato quali saranno le 10 figure femminili che lo affiancheranno alla conduzione, il direttore artistico Amadeus avrebbe pensato ad Elisabetta Gregoraci per uno specifico ... Leggi la notizia su thesocialpost

