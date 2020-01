Quale sicurezza stradale senza la Polizia stradale? (Di martedì 14 gennaio 2020) Il recente accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’Interno e l’Anci assegna alle Polizie municipali un ruolo preminente nell’espletamento dei servizi di Polizia stradale sulla viabilità urbana, comprensivo della rilevazione degli incidenti stradali. Si tratta di un accordo che, nei fatti, fotografa una situazione consolidatasi negli anni perché già oggi il numero di rilievi dei sinistri effettuati dalle Polizie locali equivale a oltre il 66 per cento del totale, a fronte di uno scarso 15 per cento della Polizia stradale e di un abbondante 18 per cento dei Carabinieri.Lo spirito positivo di questo protocollo d’intesa è evidente perché soltanto con progetti specifici e coordinati protesi al miglioramento dei servizi di controllo sulla viabilità, soprattutto nelle aree a maggiore rischio, si può tentare di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

