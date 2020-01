Matteo Viviani in lutto, dramma personale per la Iena (Di martedì 14 gennaio 2020) Brutto momento per Matteo Viviani, storico inviato e recentemente presentatore di Le Iene, da anni al servizio dello show satirico di Italia Uno e al momento in “pausa” in attesa del rientro in onda. Proprio nelle settimane in cui Giulio Golia aveva spaventato i fan del programma annunciando un poi smentito ritiro dalla lista degli inviati, anche il secondo co-conduttore dello show è tornato a parlare via social. Lo ha fatto in una serie di messaggi, pubblicati assieme alla moglie Ludmilla Radchenko; in questi, la Iena ha annunciato ai propri follower un pesante lutto nella propria sfera familiare. lutto in famiglia per Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko: è scomparso nella notte il padre della Iena E’dunque venuto a mancare negli scorsi giorni il padre di Matteo Viviani, come spiegato dallo stesso giornalista con una fotografia pubblicata in mattinata. In questa ... Leggi la notizia su velvetgossip

KontroKulturaa : Matteo Viviani, l’addio straziante: Le Iene ancora in lutto dopo Nadia Toffa, morto il padre [FOTO] - - zazoomblog : Matteo Viviani in lutto morto il padre del conduttore de Le Iene - #Matteo #Viviani #lutto #morto #padre - lodi_alberto : Vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze a Matteo #Viviani a cui è venuto a mancare il Padre. Mi dispiace m… -