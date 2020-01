La storia dei due fratelli arrestati in Australia per aver accesso dei fuochi, che non c’entrano con l’emergenza incendi (Di martedì 14 gennaio 2020) Una notizia che è diventata virale per i motivi più assurdi: cavalcando una fake news su 183 arresti per gli incendi che stanno mettendo in ginocchio l’Australia, la notizia di due ragazzi musulmani arrestati sempre per aver causato un rogo è stata usata da siti dichiaratamente sovranisti e di estrema destra per puntare il dito contro “i nuovi Australiani“. E il fatto che uno dei due abbia riso uscendo dal tribunale non ha certo aiutato. La storia dei due fratelli arrestati in Australia per aver accesso dei fuochi, che non c’entrano con l’emergenza incendi LEGGI ANCHE> La notizia sbagliata dei 183 arresti per incendi dolosi in Australia cavalcata dai negazionisti dei cambiamenti climatici Fadi Zraika and Abraham Zreika sono stati arrestati con l’accusa di aver appiccato un rogo dando fuoco com dei fuochi d’artificio a dell’erba secca a ... Leggi la notizia su giornalettismo

