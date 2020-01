La “fase due” di Fridays for Future: colpire il portafogli di chi inquina (Di martedì 14 gennaio 2020) Un anno fa rubava la scena ai leader mondiali riuniti a Davos gridandogli in faccia che la nostra casa è in fiamme. Oggi che gli incendi in Siberia, Amazzonia e Australia hanno mostrato che aveva ragione da vendere, Greta Thunberg, l’attivista svedese diventata icona del movimento globale Fridays For Future, punta il dito sui piromani del clima: le compagnie petrolifere. In un intervento sul Guardian scritto con altri venti attivisti, Thunberg ha annunciato che al 50esimo incontro del Forum economico mondiale in programma la prossima settimana a Davos, sulle Alpi svizzere, cercherà di convincere manager, finanziatori e politici a non investire più sulle fonti fossili che alimentano il riscaldamento globale. “We don’t want these things done by 2050, 2030 or even 2021, we want this done now – as in right now.” It’s a new decade, from now on every day will be crucial. I write with 20 ... Leggi la notizia su wired

