Crisi sulle Terre Infinite chiude il cerchio intorno ad Arrow e apre la strada allo Spettro? (Di martedì 14 gennaio 2020) Inizia il conto alla rovescia in attesa del gran finale di Crisi sulle Terre Infinite, il maxi crossover che ha messo insieme Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Black Lightning e una serie di guest star di tutto rispetto. Dopo le prime tre parti, oggi negli Usa, dopo la pausa natalizia, la corsa dei nostri eroi riprende proprio dal finale del maxi crossover che tornerà in scena con la quarta e la quinta parte chiudendo il cerchio intorno ad Arrow e aprendo la strada allo Spettro, almeno secondo quanto si evince dai poster promozionali e dai primi promo.Il destino di Oliver sta per cambiare e la sua vita potrebbe non essere più la stessa così come quella della sua serie che dopo il crossover dovrà avviarsi verso il gran finale. Ma cosa ne sarà di lui?ATTENZIONE SPOILER!The CW ha pubblicato le sinossi ufficiali per le ultime due ore dell'evento in cinque ... Leggi la notizia su optimaitalia

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri @luigidimaio riferirà al Senato il 15 gennaio sulle crisi in #Iran, #Iraq e #Libia #ANSA - radio3mondo : Sul @washingtonpost ci si concentra sulla crisi di credibilità dell'amministrazione USA e sulle 'accuse senza fonda… - cinespression : New post: Crisi sulle Terre Infinite: ecco 5 prime immagini dalla prima parte del finale del crossover… -