Colore capelli inverno 2020: il Brown Ale è il castano di tendenza (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Colore di capelli per l'inverno 2020 è il Brown Ale, che prende ispirazione dalla "birra scura" o doppio malto, per creare delle nuance con una base castano caldo, tendente al cioccolato, e sfumature luminose che vanno dal mogano all'ambrato. Ma scopriamo di più su questa nuovo castano di tendenza e a chi sta bene. Leggi la notizia su fanpage

pamelimpy : RT @cicciuz09: Ok lo ripeto per l’ennesima volta! Avere i capelli rossi non comporta un bel niente! Non scopiamo più delle altre! Non abbia… - TheDoc4Tweet : RT @cicciuz09: Ok lo ripeto per l’ennesima volta! Avere i capelli rossi non comporta un bel niente! Non scopiamo più delle altre! Non abbia… - nvughtyboy : RT @hyunjiverse: 180114 #KimWoojin Fansign,Woojin vestito di bianco perché è dio, tutti sanno che dio si veste di bianco. Gli chiesero di… -