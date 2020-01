Cambiare il colore degli occhi è possibile: l’intervento chirurgico del futuro (Di martedì 14 gennaio 2020) Quanti di voi hanno sempre desiderato avere gli occhi azzurri o verdi? Ora è possibile grazie ad un intervento chirurgico in grado di rimuovere la melatonina dalla superficie dell’iride. Ecco i dettagli di questa procedura innovativa. Cambiare il colore degli occhi: l’intervento chirurgico del futuro Gli occhi chiari sono molto rari, solo il 17 % della popolazione li possiede, mentre il resto probabilmente li invidia. Gli occhi azzurri o verdi vengono infatti associati alla bellezza, così come i capelli biondi e i boccoli. Oggi Cambiare il colore della propria iride è possibile, non solo grazie alle lentine colorate, ma ad una vera e propria operazione chirurgica. Questa nuova procedura medica è stata sperimentata dall’azienda californiana “Stroma Medical” e permette di trasformare l’iride da marrone a blu. L’operazione laser funziona eliminando la ... Leggi la notizia su velvetgossip

