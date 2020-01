Biathlon, Linda Zingerle quindicesima nella sprint alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) C’è il quindicesimo posto di Linda Zingerle quale miglior piazzamento per l’Italia nella 6 km sprint femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera. Più indietro le altre italiane, con Martina Trabucchi 35ma, Martina Giordano 39ma e Sara Scattolo 42ma. In una prova molto tirata si registra una doppietta russa: l’oro va ad Alena Mokhova, prima in 18’55″5 con un solo errore commesso in piedi, l’argento lo conquista Anastasiia Zenova, seconda in 18’57″4, con identico score al poligono della connazionale, mentre il bronzo va all’austriaca Anna Andexer, terza in 19’01″6, sempre con un complessivo 9/10 al tiro. La migliore azzurrina è Linda Zingerle, che paga i tre errori al poligono e chiude in 19’53″0, mentre è 35ma Martina Trabucchi, sempre con tre errori ed il crono di ... Leggi la notizia su oasport

