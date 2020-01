Anna Falchi a Vieni da me non vuole parlare di suo padre, non merita niente (Foto) (Di martedì 14 gennaio 2020) Farà sempre troppo male ad Anna Falchi parlare di suo padre, l’ha dimostrato anche oggi a Vieni da me quando cercava di evitare le domande di Caterina Balivo, di glissare l’argomento parlando della sua nuova vita (Foto). Alla fine ha dovuto cedere e ha risposto mostrando parte del suo dolore. A volte basta non volerne parlare per dire tanto ed è così che ha riposto la Flachi: suo padre non merita nemmeno che si parla di lui e del suo abbandono. Tanti anni fa ha semplicemente dimenticato in un attimo e per sempre la sua famiglia. “E’ andato a comprare le sigarette e non è più tornato” commenta Anna facendo intendere che non ha intenzione di dire molto perché non c’è niente da raccontare su un uomo che ha lasciato due figli e una moglie. “Sì, chiaramente non ho avuto una vita facile a causa di questa mancanza” ma non avrebbe voluto che anche sua figlia soffrisse come lei. Alyssa oggi ha 9 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

gossipblogit : Anna Falchi: 'Provo ancora tanto affetto per il mio ex marito' - zazoomnews : Andrea Ruggieri fidanzato Anna Falchi si sono lasciati? “Sono una single convinta” - #Andrea #Ruggieri #fidanzato… - zazoomblog : Anna Falchi sul padre il momento difficile: “Mi ha abbandonata” - #Falchi #padre #momento #difficile: -