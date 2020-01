Zingaretti: "Il PD non vuole annettere le Sardine". Franceschini: "Ora fase due del governo" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicola Zingaretti replica a chi sostiene che il PD voglia inglobare il Movimento delle Sardine, specie dopo la sua uscita sul nuovo partito che la segreteria dem ha intenzione di lanciare dopo le elezioni regionali (in Emilia-Romagna e Calabria si vota il 26 gennaio). Sardine, Santori: 'Governo Pd-M5S? Non si nota una discontinuità' "Non si nota discontinuità. Ci sono state leggi pesanti, come i decreti sicurezza e non solo. Il decreto sicurezza è sicuramente il punto". Le Sardine non intendono farsi accorpare da nessuno, come chiarito più di una volta dal leader Mattia Santori, ma Zingaretti si sente in dovere di precisare: "Non voglio né annettere né includere nessuno. I partiti hanno il dovere etico e morale di dare risposte ai movimenti, ma non di metterci il cappello e tirarli per la giacchetta. Dalle parole che sento ... Leggi la notizia su blogo

