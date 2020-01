Vieni da me, Raimondo Todaro: “Cantante mascherato? Non ne posso più di…” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Raimondo Todaro a Vieni da me: “Il cantante mascherato? E’ come parlare al muro!” Caterina Balivo oggi a Vieni da me ha parlato de Il cantante mascherato e ha fatto un talk in compagnia di Monica Setta e Raimondo Todaro. Quest’ultimo, oltre ad essere nella squadra di Ballando con le stelle, collabora con Milly Carlucci anche nel nuovo show campione d’ascolti di Rai 1 come coreografo. Il ballerino e maestro Todaro ha dichiarato di non conoscere l’identità degli 8 concorrenti del programma e che alle prove… “Non ne posso più! E’ come parlare con un muro…” Ovviamente, Raimondo Todaro a Vieni da me era ironico e ha anche aggiunto che Il cantante mascherato è “uno show folle!”. Anche se non si è sbilanciato sulla seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci, Raimondo ha detto qualcosa su Orietta ... Leggi la notizia su lanostratv

