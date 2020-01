Squadra nella bufera, festino a luci rosse con 15 modelle dopo la partita di campionato [NOME e DETTAGLI] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Caos a luci rosse nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio. Nel mirino è finito addirittura il Manchester City. Il club inglese nell’ultimo match di Premier League ha dominato in lungo ed in largo contro l’Aston Villa, 6-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il dopo-partita come riporta ‘Dagospia’ è stato piccante, è andato in scena un festino privato in un luogo segreto in compagnia di 15 modelle ed influencer atterrate dall’Italia. Le ragazze sono arrivate in un lussuoso albergo, due noti p.r. si sono occupati dalla logistica. Arrivate al ”The Mere”, le ragazze si sono inizialmente riposate poi sono state caricate su un pullman insieme ad alcuni calciatori. Poi è andata in scena la ‘festa’ che sarebbe durata anche nella giornata di oggi. LEGGI ANCHE –> Chat ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

