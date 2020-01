Smog, misure di primo livello e stop alle auto inquinanti anche nelle province di Monza e Cremona (Di lunedì 13 gennaio 2020) Scattano le misure antiSmog nelle province di Cremona e Monza per tutti i comuni sopra i 30mila abitanti aderenti su base volontaria. La decisione è stata presa dopo che nel corso degli ultimi giorni la soglia di 50 microgrammi/metrocubo di Pm10 presenti nell'aria è stata regolarmente superati. A partire da domani, martedì 14 gennaio sarà imposto il blocco ai veicoli Diesel fino a Euro 4 sia per Monza che per Cremona. Leggi la notizia su fanpage

