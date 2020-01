"Se il vertice non andrà a buon fine, Meghan accuserà Elisabetta di razzismo in tv" (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’avvertimento è chiaro: se le trattative per la Megxit non renderanno contenta Meghan, preparatevi alla guerra. Il giornalista di ITV Tom Bradby - confidente dei duchi di Sussex - ha dichiarato che l’ex attrice è pronta a rilasciare a lui un’intervista senza esclusione di colpi, nel caso in cui la regina non accontentasse le sue richieste.Proprio Elisabetta sarebbe al centro del mirino: la moglie del nipote preferito è pronta ad accusarla di razzismo per le sue origini afroamericane. Se il messaggio dovesse passare, l’immagine di Meghan verrebbe riabilitata negli Stati Uniti, che vedrebbero la loro concittadina come una martire, costretta alla fuga dal Palazzo.Secondo Bradby, Harry e signora sono determinati a “sfruttare al meglio” la situazione, aprendo una nuova strada anche alle generazioni future, come Charlotte e Louis. Per ... Leggi la notizia su huffingtonpost

