Sciopero degli aerei: domani, 14 gennaio 2020, stop di 4 ore. Già cancellati alcuni voli Alitalia e Air Italy (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sciopero aerei 14 gennaio 2020: orari, compagnie, voli cancellati, motivi A un mese esatto dall’ultima volta, domani – martedì 14 gennaio 2020 – in tutta Italia ci sarà un nuovo Sciopero degli aerei: stavolta la mobilitazione è stata indetta dall’organizzazione sindacale Unica, Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri. Lo Sciopero durerà in totale quattro ore: dalle ore 13 alle 17, anche se in alcuni aeroporti (Ancora, Perugia e Pescara) i lavoratori incroceranno le braccia per l’intera giornata. Lo Sciopero degli aerei di domani arriva dopo una vivace polemica tra le sigle sindacali che lo hanno indetto e il ministero dei Trasporti. Inizialmente, infatti, l’agitazione doveva durare 24 ore su tutto il territorio nazionale, ma il Mit con un’ordinanza ne ha disposto la riduzione a quattro ore “allo scopo di evitare un ... Leggi la notizia su tpi

ComandanteLupo : 13 gennaio 1944 Bazzano (BO) Sciopero alla Ducati. Gli operai della Ducati scioperano chiedendo l’adeguamento dei s… - Surabaya_Johnny : @LaMerlettaia @techpat_yt > Ed è quello che starebbe succedendo, se non fosse che scrivo tutto questo camminando pe… - Antoniofabbri5 : Sciopero degli avvocati che ha attanagliato le corti rinnovate per una settimana Dopo una settimana di blocchi dell… -